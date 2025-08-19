Volgograd'da Düşen İHA Parçaları Yangın Çıkardı

Rusya'nın düşürdüğü Ukrayna yapımı insansız hava araçlarının parçaları, Volgograd kentinde bir hastane ve petrol rafinerisinde yangına neden oldu. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını ve can kaybı olmadığını bildirdi.

MOSKOVA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın düşürdüğü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) parçaları, ülkenin güneybatısındaki Volgograd kentinde bir hastane ve bir petrol rafinerisinde yangına neden oldu.

Bölge Valisi Andrey Bocharov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı güçleri, Volgograd'a yönelik büyük çaplı bir İHA saldırısını püskürttü. Şehrin güney kesiminde, düşen İHA parçaları 16 numaralı hastane binasının çatısında ve yerel bir petrol rafinerisinde yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışıyor" dedi.

İlk belirlemelere göre çıkan yangınlarda can kaybı yaşanmadı.

