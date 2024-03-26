Vize Kaymakamı Evrenli köyünde iftar programına katıldı

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Evrenli köyündeki iftar programına katıldı.

Evrenli Köyü Muhtarlığınca köy meydanında düzenlenen programda Özdemir, vatandaşlarla iftar yaptı.

Köy muhtarı Aykan Görgün, her yıl ramazan ayında köy meydanında iftar düzenlediklerini ifade etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğini yaşattıklarını dile getiren Görgün, iftara katılanlara teşekkür etti.

LGS'ye hazırlanan öğrenciler için etüt açıldı

Vize'de Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan öğrenciler için etüt açıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, 8'inci sınıf öğrencilere yönelik etüt çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Etütlerde farklı branşlardan 15 gönüllü öğretmenin görev aldığını ifade eden Akdemir, etüt çalışmalarının mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Akdemir, öğrencilerin daha çok başarı sağlamasını amaçladıklarını kaydetti.

Millet Bahçesi yapımı sürüyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede inşası devam eden Millet Bahçesi alanında incelemede bulundu.

Talay, eski festival alanında yapımı süren Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi'yle ilçede yeni bir yaşam oluşturduklarını kaydetti.

Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Talay, Pınarhisar'a önemli bir değer katacak Millet Bahçesi'ni en kısa sürede hizmete açacaklarını belirtti.