Kırklareli'nde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Vize ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Balkaya köyünde iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.