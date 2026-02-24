Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Belediyesi Mezbahasında incelemede bulundu.

Balaban, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile mezbahayı gezdi.

Tesisin işleyişi ve yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Balaban, personele görevinde kolaylık diledi.

Kaymakam Özderin'den yaşlılara ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Siyaset Helvacı ile Yıldız Aydın'ı ziyaret ederek, ramazan ayını tebrik etti.

Ziyaretlerde yaşlılar ile sohbet eden Özderin, istekleri dinledi.

Akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı

Vize'de okullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Vize Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen turnuvada, öğrenciler mangala, kulami, pentago oyunlarında yarıştı.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Edirne gezileri düzenlenecek

Pınarhisar Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla Edirne gezileri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kadınlara yönelik gerçekleştirilecek gezilerde Edirne'nin tarihi cami ve çarşılarının gezileceği belirtildi.

İlk gezinin 28 Şubat Cumartesi yapılacağı bildirilen açıklamada, geziye katılmak isteyenlerin Atatürk Kültür Merkezinde kayıt yaptırmaları gerektiği kaydedildi.

Gezilerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.