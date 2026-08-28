Vize'de 17. Tarih ve Kültür Festivali Coşkuyla Başladı
Vize Belediyesince düzenlenen Vize 17. Tarih ve Kültür Festivali başladı.
Vize Belediyesince düzenlenen Vize 17. Tarih ve Kültür Festivali başladı.
Festival kapsamında oluşturulan kortej, belediye binası önünde başlayıp tören alanında sona erdi.
Belediye Başkanı Ercan Özalp'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından bando ekibi ile halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Törende, festival ateşi yakılıp kurdele kesildi.
Ardından Ekin Uzunlar, Savaş Coşkun ve Aden konser verdi.
Kaynak: AA