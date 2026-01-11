Viyana Mozart Orkestrası AKM'de müzikseverlerle buluştu
Viyana Mozart Orkestrası "Yeni Yıl Konseri" ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.
Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın yaşadığı dönemdeki sahne geleneğinin yeniden canlandırılması amaçlanarak orkestra, otantik dönem kostümleri ve peruklarıyla sahneye çıktı ve dinleyicilere 18. yüzyıl Viyana'sının atmosferini yaşattı.
Mozart'ın 100'den fazla eserinden seçilmiş bölümlerin yorumlandığı konserde, usta bestecinin senfonileri ve konçertolarından bölümler ile ünlü operalardan uvertürler seslendirildi.
"Eine Kleine Nachtmusik", "Figaro'nun Düğünü" ve "Sihirli Flüt"ün aralarında olduğu klasikleşmiş eserleri sanatseverlerin beğenisine sunan orkestra, 1989'da kurulan klasik müziğin en önemli topluluklardan biri olarak tanınıyor.