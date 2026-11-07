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Viyana'daki YEE konferansında hat, tezhip ve ebru sanatları ele alındı

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Viyana Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen Gelenekli Türk Sanatları Konferansı'nda hat, tezhip ve ebru sanatları ele alındı. Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman ve Dr. Alparslan Babaoğlu, sanatseverlerle bir araya gelerek bu sanatların tarihçesini ve dönüşümünü anlattı.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen "Gelenekli Türk Sanatları Konferansı"nda hat, tezhip ve ebru sanatları ele alındı.

Enstitüde gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman ve ebru sanatçısı Dr. Alparslan Babaoğlu, sanatseverlerle bir araya geldi.

Hat ve klasik kitap sanatları üzerine çalışmaları bulunan Uğur Derman, hat sanatının tarihçesini, yüzyıllar içerisinde geçirdiği dönüşümü ve Türk sanatındaki yerini anlattı.

Arap harflerinin belirli estetik ölçüler içerisinde yazılmasına dayanan hat sanatının inceliklerine değinen Derman, bu sanatın geçmişten bugüne uzanan gelişimine ilişkin bilgi verdi.

Çiçek Derman da el yazması eserlerin ve hat levhalarının altın ve çeşitli renklerle bezenmesinde kullanılan tezhip sanatını ele aldı.

Tezhibin tarihsel gelişimini anlatan Derman, farklı dönemlerde şekillenen sanat anlayışının bu alana yansımalarına ve gelenekli Türk sanatları içerisindeki yerine değindi.

Tezhip sanatının yüzyıllar içerisindeki değişimi üzerine akademik çalışmaları da bulunan Derman, bu köklü sanatın bugünkü uygulamalarına ilişkin bilgi paylaştı.

Ebru sanatçısı Mustafa Düzgünman'dan icazet alan Babaoğlu ise ebrunun tarihçesini ve geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü anlattı.

Babaoğlu, ebrunun inceliklerine değinerek, gelenekli Türk sanatları içindeki yerini ve bugünkü yansımalarını ele aldı.

Konuşmacılar, hat, tezhip ve ebrunun tasavvufla ilişkisinden bahsederek, bu sanatların kültürel ve manevi boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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