Haberler

Avusturya'da tarihi kiliseye asılan Filistin bayrakları 3 gün sonra kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın Viyana kentinde, Votiv Kilisesi'nin tepesine asılan Filistin bayrakları, 3 günlük çalışmalar sonucu kaldırıldı. Viyana Belediyesi, bayrakların kaldırılması için vinç yardımıyla uğraşırken, bayrakların nasıl asıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki tarihi Votiv Kilisesi'nin tepesine asılan Filistin bayrakları, 3 gün süren çalışmalar sonucu kaldırıldı.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Filistin'e destek yürüyüşünün düzenlendiği 29 Kasım'da Viyana'daki tarihi Votiv Kilisesi'nin tepesine asılan Filistin bayraklarının kaldırılması için Viyana Belediyesi 3 gün boyunca uğraştı.

Viyana Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, Filistin bayraklarının, 29 Kasım'daki gösteri sırasında bilinmeyen kişiler tarafından asılmış olabileceği belirtildi.

Açıklamada, belediyenin vinç yardımıyla bayrakları indirmeye çalıştığı, ancak ilk çalışmalarda başarısız olduğu kaydedildi.

Belediye, 3 gün süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla Filistin bayraklarını kaldırdı.

Filistin bayraklarının, yerden yüksekliği 90 metrenin üzerinde olan kilisenin tepesine nasıl asıldığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.