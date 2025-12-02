Avusturya'da tarihi kiliseye asılan Filistin bayrakları 3 gün sonra kaldırıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki tarihi Votiv Kilisesi'nin tepesine asılan Filistin bayrakları, 3 gün süren çalışmalar sonucu kaldırıldı.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Filistin'e destek yürüyüşünün düzenlendiği 29 Kasım'da Viyana'daki tarihi Votiv Kilisesi'nin tepesine asılan Filistin bayraklarının kaldırılması için Viyana Belediyesi 3 gün boyunca uğraştı.

Viyana Başpiskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, Filistin bayraklarının, 29 Kasım'daki gösteri sırasında bilinmeyen kişiler tarafından asılmış olabileceği belirtildi.

Açıklamada, belediyenin vinç yardımıyla bayrakları indirmeye çalıştığı, ancak ilk çalışmalarda başarısız olduğu kaydedildi.

Belediye, 3 gün süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla Filistin bayraklarını kaldırdı.

Filistin bayraklarının, yerden yüksekliği 90 metrenin üzerinde olan kilisenin tepesine nasıl asıldığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.