Haberler

Viyana'da düzenlenen "Şarkı Protestosu"nda toplanan bağışlarla 2 Filistinli çocuğa protez bacak takıldı

Viyana'da düzenlenen 'Şarkı Protestosu'nda toplanan bağışlarla 2 Filistinli çocuğa protez bacak takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision’a katılımını protesto eden alternatif konserde toplanan bağışlarla, İsrail saldırılarında yaralanan iki Gazzeli çocuğa protez bacak takıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla düzenlenen alternatif konser kapsamında toplanan bağışlarla, İsrail saldırılarından etkilenen 2 Gazzeli çocuğa protez bacak takıldı.

Filistin Dayanışması Avusturya'dan yapılan açıklamaya göre, konser kapsamında toplanan bağışlar, Gazzeli 13 yaşındaki Anan ve 16 yaşındaki Mu'in'in tedavisi için harcandı.

Bir grup aktivist, İsrail saldırılarının mağduru 2 Gazzeli çocuk ve onların aileleriyle tanışmak ve protez bacakların takılma sürecini izlemek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Aktivistlerin aktardığına göre, 13 yaşındaki Anan, ciddi bir fiziksel engelle dünyaya geldi. Çocuğun annesi ise bu durumun, İsrail'in geçmişte Gazze'ye yaptığı saldırılarda kullandığı beyaz fosfor bombasından kaynaklandığını söyledi.

Doğduğundan itibaren proteze ihtiyaç duyan Anan, futbol oynamak istediğini anlattı.

İsrail ordusunun, Mayıs 2025'te Gazze'ye düzenlediği bir tank saldırısında bacağını kaybeden Mu'in de protezlerine alışıp bir gün tekrar futbol oynamayı hayal ediyor. Satranç oynamaktan da büyük keyif aldığını aktaran Mu'in, ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyor.

"Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" konseri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla 15 Mayıs'ta alternatif konser düzenlenmişti.

"Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katılmıştı.

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin'e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Gazze'deki soykırım, işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilenmişti.

Konserden elde edilen gelir ve yapılan bağışlarla Filistinli çocukların tedavisinin üstlenileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi

Eski CHP'li bakanın damadıydı; şimdi yeni aşkıyla gündemde

Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu