Haberler

Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Türk Haftası" programı düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türk Dünyası'nın kültürel mirası ve küresel etkileşimini ön plana çıkaran 'Türk Haftası' programı, 12-15 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Program kapsamında fotoğraf sergisi, yuvarlak masa toplantıları ve konser gibi etkinlikler düzenlenecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türk Dünyası'nın kültürel mirası ve küresel etkileşiminin ön plana çıkarılması kapsamında "Türk Haftası" programı düzenlenecek.

Türk Devletleri Teşkilatı'nca (TDT) yapılacak Türk Haftası programı, 12-15 Ocak'ta Viyana'da gerçekleştirilecek.

Türk Haftası programı kapsamında, Türk dünyasının zengin kültürel mirasının, sanatının ve Türk işbirliği teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaların tanıtılması amaçlanıyor.

Program, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisinde yapılacak olan "Türk Dünyası" adlı fotoğraf sergisinin açılış töreniyle başlayacak.

TDT ve Türk Akademisi işbirliğiyle düzenlenen sergi, Türk Dünyası'nın ortak tarihi ve kültürel mirasını ve küresel bağlantısallıktaki rolünü anlatacak.

Hofburg Sarayı'nda ise "İpek Yolu'ndan Orta Koridor'a: Ulaştırma ve Ticaretin Kolaylaştırılması Yoluyla Bağlantısallığın Teşviki" başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Üst düzey yetkililerin, uzmanların ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılacağı toplantıda, ulaştırma, ticaretin kolaylaştırılması ve Doğu-Batı bağlantısallığının stratejik önemi ele alınacak.

Türk Haftası programı kapsamında ayrıca, "Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" düzenlenecek.

Öte yandan Türk Dünyası'nın kültürel zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini yansıtan Türk sanatçılarının sahne alacağı bir konser de verilecek.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da