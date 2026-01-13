Haberler

Viyana'da Türk dünyasının kültürel zenginliğini yansıtan "Gala Konseri" verildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Türk Haftası etkinliğinde, Türk dünyasının kültürel zenginliğini yansıtan bir 'Gala Konseri' gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) temsilcileri ve Avusturya'daki Türk toplumu katıldı. Konserde geleneksel kıyafet ve çalgılarla kültürel performanslar sergilendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden "Türk Haftası" programı kapsamında Türk dünyasının kültürel zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini yansıtan "Gala Konseri" verildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından Viyana'da düzenlenen Türk Haftası programı kapsamında düzenlenen etkinliğe, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, TDT ülkelerinin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra Avusturya'daki Türk toplumundan çok sayıda kişi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Türk halklarının yüzyıllar boyunca müzik, şiir ve sanatla Avrasya'nın kültürel mirasına katkıda bulunduğuna işaret etti.

Ömüraliyev, bugünkü etkinliğin, Türk dünyasının zengin manevi ve müzikal mirasının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Tarihi İpek Yolu boyunca taşınan bu geleneklerin, medeniyetleri birbirine bağladığına dikkati çeken Ömüraliyev, kültürel diplomasi ve halklar arasındaki bağların, toplumlar arasında karşılıklı anlayışı ve birlik ruhunu güçlendirmede benzersiz bir rol oynadığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Türk dünyasının kültürel zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini yansıtan "Gala Konseri" verildi.

Türk dünyasından çok sayıda sanatçının sahne aldığı konserde, geleneksel kıyafet ve çalgılarla kültürel sahne performansları sergilendi.

