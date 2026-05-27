Avusturya'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Başkentte yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde en yakın camilere akın etti.

Yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nde hazır bulundu.

Özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılmasını ve insanların birbirini affetmesinin önemi üzerine vaaz verilmesinin ardından cemaat, bayram namazını eda etti.

Namazın ardından dünyanın farklı bölgelerinde süren savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması, Müslümanların refahı ve huzuru için dua edildi.

Daha sonra cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Viyana Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Michael Ludwig sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanların bayramını kutladı.

Ludwig, tüm Müslümanlara huzurlu, anlamlı ve barış dolu bir bayram diledi.