Haberler

Avusturya'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. ATİB Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından savaşların sona ermesi ve barış için dua edildi. Viyana Belediye Başkanı da sosyal medyadan bayram mesajı yayımladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Başkentte yaşayan Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde en yakın camilere akın etti.

Yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nde hazır bulundu.

Özellikle bayram günlerinde kırgınlık ve dargınlıkların geride bırakılmasını ve insanların birbirini affetmesinin önemi üzerine vaaz verilmesinin ardından cemaat, bayram namazını eda etti.

Namazın ardından dünyanın farklı bölgelerinde süren savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması, Müslümanların refahı ve huzuru için dua edildi.

Daha sonra cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Viyana Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Michael Ludwig sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanların bayramını kutladı.

Ludwig, tüm Müslümanlara huzurlu, anlamlı ve barış dolu bir bayram diledi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosiklet kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanmıştı! 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi