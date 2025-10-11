Viyana'da Filistin Destekçileri Büyük Gösteri Düzenledi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın durdurulması ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısıyla gösteri düzenledi.

Viyana'da 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun ortak düzenlediği gösteriye, binlerce Filistin destekçisi katıldı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail'i boykot edin", "Avrupa finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Filistin destekçileri, "Gazze'deki soykırımı durdurun-yaptırım, şimdi", "Avusturya saklanamazsın, soykırımı destekliyorsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Binlerce gösterici, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı binalarının olduğu sokağa yürüyerek, burada Gazze'deki soykırımın durdurulması ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Katolik rahip Franz Sieder, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin on yıllar boyunca insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ve adeta köleleştirildiğini anlattı.

Sieder, "Burada şunu da belirtmek isterim ki, benim için (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu günümüzün en büyük suçlularından biridir. 20 bini çocuk olmak üzere 60 bin insanı katletmiştir. Bu korkunç bir suçtur ve Avusturya hükümeti olarak bu konuda hala sessiz kaldığımız için gerçekten utanç duyuyorum." diye konuştu.

Gazze'de ateşkese varılmasını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Sieder, Filistinlilerin demokratik ve sosyal temel haklara sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Sendikacı Axel Magnus ise hükümetin İsrail yanlısı politikasını eleştirerek, "Tarafsız Avusturya, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin hiçbir şey söylemezken, (Başbakan Christian) Stocker ve Dışişleri Bakanı (Beate Meinl-Reisinger) uluslararası insansız hava aracı ve silahlanma konferanslarında koşturup durarak Avusturya'da tarafsızlığın son kalıntılarını da mezara gömdü." değerlendirmesinde bulundu.

Magnus, Avusturya'nın "savaşlardan çıkar sağlayan bir ülke olduğunu ve hiçbir şekilde tarafsız olmadığını" söyledi.