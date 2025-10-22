Haberler

Viyana'da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın yanı sıra Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Dönmez, törende yaptığı konuşmada, Büyükelçi Tunalıgil'in makam odasındayken katledildiğini hatırlatarak, Tunalıgil'in Ermeni teröristlerin saldırılarında şehit olan ilk büyükelçi olduğunu kaydetti.

Olayın üzerinden 50 yıl geçtiğini dile getiren Dönmez, bugüne kadar faillerin izlerinin bulunmadığını ve hak ettikleri cezayı almadıklarının altını çizdi.

Dönmez, Ermeni teröristlerin bu olaydan sonra Viyana'da 2 diplomatı daha şehit ettiğini anımsattı.

1970 ve 1980'li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında şimdiye kadar 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Dönmez, "Bunlardan 37'si Türk diplomatı, kamu görevlisi veya onların aile fertleridir. Hiçbir devlet bu kadar fazla sayıda diplomatını terör saldırılarında kaybetmemiştir." dedi.

Dönmez, "Viyana'daki Türk diplomatları ve Türk toplumunun temsilcileri olarak bu alçak terör saldırılarını bir kez daha en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz." diye konuştu.

Bu vesileyle Türkiye için şehadet mertebesine ulaşan tüm kahramanları şükranla anan Dönmez, "Bir Türk diplomatı olarak yurt dışında görev yapmanın en zor olduğu zamanlarda şehitlerimizin gösterdiği cesaret ve fedakarlık bizlerin yolunu aydınlatmış ve aydınlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Törende şehitler için dua okunmasının ardından, Ermeni teröristlerce şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına Büyükelçiliğin dış cephesine yapılan plakete çelenk bırakıldı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
