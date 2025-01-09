Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Viyana'da 50 Bin Kişi Aşırı Sağcı FPÖ'yü Protesto Etti

Viyana'da 50 Bin Kişi Aşırı Sağcı FPÖ'yü Protesto Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 50 bin gösterici, hükümet kurma yetkisi verilen aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) protesto etti. Gösterilerde, demokrasi ve ırkçılığa karşı sloganlar atıldı. Protestolar, FPÖ ve merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) arasında koalisyon görüşmelerinin başlamasıyla birlikte gerçekleşti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yaklaşık 50 bin gösterici, ilk defa hükümet kurma yetkisi verilen aşırı sağcı Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti.

Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, "Aşırı sağcı Avusturya istemiyoruz", "Demokrasiyi koru" ve "Nazilere hayır" yazılı pankartlar açtı.

Çok sayıda sivil toplum oluşumunun kurduğu Avusturya Sivil Toplum Ağı isimli çatı kuruluş tarafından düzenlenen gösteriye, 50 bine yakın kişinin katıldığı bildirildi.

Göstericiler, ilk defa hükümet kurma yetkisi verilen aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'in ülkenin bir sonraki başbakanı olma ihtimaline tepki gösterdi.

Aşırı sağcılarla koalisyon görüşmelerini kabul eden merkez sağ Halk Partisine (ÖVP) de tepki gösteren göstericiler, başbakanlık binasını çevreleyen bir insan zinciri oluşturdu.

Gösteride konuşma yapılmazken, aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı.

Aşırı sağ karşıtları, ayrıca Graz ve Innsbruck gibi diğer kentlerde de gösteriler düzenledi.

Koalisyon görüşmeleri başladı

Bu arada, protestoların gölgesinde aşırı sağ FPÖ ve merkez sağ ÖVP arasında koalisyon görüşmeleri başladı. FPÖ Genel Başkanı Kickl, ÖVP Genel Başkanı Christian Stocker ile bir araya geldi.

Her iki partinin müzakere heyetleri yarın da ülkede gündemi en çok meşgul eden bütçe açığının onarılması için atılması gereken adımları görüşmek üzere toplanacak.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
img

Efsane program geri dönüyor!
img

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
img

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10 Ocak Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi? Antalya elektrik kesintisi! 10 Ocak Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü? Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu? 10 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10 Ocak Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 10 Ocak İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 10 Ocak Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 10 Ocak İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 10 Ocak Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.