Viyana'da 50 Bin Kişi Aşırı Sağcı FPÖ'yü Protesto Etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yaklaşık 50 bin gösterici, ilk defa hükümet kurma yetkisi verilen aşırı sağcı Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti.

Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, "Aşırı sağcı Avusturya istemiyoruz", "Demokrasiyi koru" ve "Nazilere hayır" yazılı pankartlar açtı.

Çok sayıda sivil toplum oluşumunun kurduğu Avusturya Sivil Toplum Ağı isimli çatı kuruluş tarafından düzenlenen gösteriye, 50 bine yakın kişinin katıldığı bildirildi.

Göstericiler, ilk defa hükümet kurma yetkisi verilen aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'in ülkenin bir sonraki başbakanı olma ihtimaline tepki gösterdi.

Aşırı sağcılarla koalisyon görüşmelerini kabul eden merkez sağ Halk Partisine (ÖVP) de tepki gösteren göstericiler, başbakanlık binasını çevreleyen bir insan zinciri oluşturdu.

Gösteride konuşma yapılmazken, aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı.

Aşırı sağ karşıtları, ayrıca Graz ve Innsbruck gibi diğer kentlerde de gösteriler düzenledi.

Koalisyon görüşmeleri başladı

Bu arada, protestoların gölgesinde aşırı sağ FPÖ ve merkez sağ ÖVP arasında koalisyon görüşmeleri başladı. FPÖ Genel Başkanı Kickl, ÖVP Genel Başkanı Christian Stocker ile bir araya geldi.

Her iki partinin müzakere heyetleri yarın da ülkede gündemi en çok meşgul eden bütçe açığının onarılması için atılması gereken adımları görüşmek üzere toplanacak.