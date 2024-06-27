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Virginia Woolf'un 'Mrs. Dalloway' Romanı İrdelendi

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Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen 'Dalloway Günü' etkinliğinde, Virginia Woolf'un 'Mrs. Dalloway' adlı romanı incelendi. Konuşmacılar, romanın karakterinin doğuşu ve evrimi hakkında bilgi verirken, kitapların Türkçe baskıları da sergilendi.

İngiliz yazar Virginia Woolf'un "Mrs. Dalloway" adlı romanı "Dalloway Günü" etkinliğinde irdelendi.

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesindeki etkinlikte konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç ile Atahan Mahir Karabiber ve Tuğba Çanakçı, "Mrs. Dalloway" karakterinin doğuşu ve evrimine ilişkin bilgileri, yazarın yaşamından kesitlere de değinerek verdi.

Aynı üniversiteden Doç. Dr. Z. Gizem Yılmaz, "Mrs. Dalloway: Bir Kitap ve Bir Film" konuşmasında roman ile film uyarlamasını karşılaştırırken, sanatçı küratör Can Akgümüş konuşmasında Virginia Woolf'un çağdaş sanatlardaki yerini değerlendirdi.

Konuşmalar sırasında yer yer "Mrs. Dalloway" romanından bazı bölümlerin katılımcılara okunduğu etkinlik dolayısıyla Virginia Woolf'un kitaplarının Türkçe baskıları da kütüphanede sergilendi.

Kaynak: AA / Güncel

Virginia Woolf Adnan Ötüken Kültür Sanat Güncel Haberler

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