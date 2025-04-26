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Rüşvet anı kamerada

Pedofili ağı Epstein davasının kilit ismi intihar etti

Pedofili ağı Epstein davasının kilit ismi intihar etti
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Pedofili ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasında Prens Andrew'u istismarla suçlayan Virginia Giuffre, 41 yaşında yaşamını yitirdi. Basın danışmanı Giuffre'nin çiftliğinde intihar ederek öldüğünü söyledi.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında hayatını kaybetti. Giuffre, Epstein ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew'u cinsel istismarla suçlamıştı.

ÇİFTLİĞİNDE İNTİHAR ETTİ

Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling onun Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü doğruladı. Virginia Giuffre'yi "sevgi dolu, bilge ve komik" olarak tanımlayan Mueffling, "Kendisini temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı." dedi. Batı Avustralya polisinden yapılan açıklamada dün gece Neergabby bölgesindeki evden bir ihbar aldıkları ve Giuffre'nin bilinci kapalı bir şekilde bulunduğu belirtildi. Polis, ölümün soruşturulduğunu, ilk belirlemelere göre ölümünün şüpheli olmadığını kaydetti.

Pedofili ağı Epstein davasının kilit ismi intihar ettiSoldan sağa: Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre (16), Ghislaine Maxwell

"GÜCÜ HAYRANLIK UYANDIRICIYDI"

Giuffre'nin ailesinin konuya ilişkin açıklamasında, "Hayatında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, parlak bir şekilde parladı. Onu çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı. Virginia Giuffre'nin avukatlarından Sigrid McCawley yaptığı açıklamada "Onun cesareti beni daha fazla mücadele etmeye itti ve gücü hayranlık uyandırıcıydı. Dünya bugün inanılmaz bir insanı kaybetti. Huzur içinde yat, benim tatlı meleğim." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

davası olupta ıntıhar edenlerın vakalarını şüpheli buluyorum

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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Davalı olan prens olunca akıbeti de Sultan Abdulaziz gibi oluyor tabi. Hala bu yalanları yiyen var mı ya?

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