Kaymakam Ülkü, Sefertepe'deki Taş Tepeler Projesi kazılarını inceledi
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Taş Tepeler Projesi kapsamında Sefertepe'de sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi alan Kaymakam Ülkü, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntuların gün yüzüne çıkarılmasını amaçlayan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Sefertepe'de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesinde yer alan Sefertepe'de kazı çalışmaları sürüyor.
Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ülkü, alanda incelemelerde bulunarak Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kazı çalışmalarının proje kapsamında bölge tarihine ışık tutacak önemli buluntuların gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.
Kaynak: AA