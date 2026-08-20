Haberler

Kaymakam Ülkü, Sefertepe'deki Taş Tepeler Projesi kazılarını inceledi

Kaymakam Ülkü, Sefertepe'deki Taş Tepeler Projesi kazılarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Taş Tepeler Projesi kapsamında Sefertepe'de sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi alan Kaymakam Ülkü, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntuların gün yüzüne çıkarılmasını amaçlayan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Sefertepe'de yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesinde yer alan Sefertepe'de kazı çalışmaları sürüyor.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ülkü, alanda incelemelerde bulunarak Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmalarının proje kapsamında bölge tarihine ışık tutacak önemli buluntuların gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim

Romelu Lukaku ''Geri döneceğim'' diyerek duyurdu
Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Formaları kapış kapış gidiyor! Mısır'da Salah çılgınlığı

Formaları kapış kapış gidiyor! Görüntüler Türkiye'den değil
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi