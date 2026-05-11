Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. 28 mahallede eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 28 mahalleye eş zamanlı operasyon yapıldı.

İlçedeki 45 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi yakalandı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

İlçede 5 Mayıs 2026'da düzenlenen operasyonda da 46 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
