Vinç Operatörü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Dev Türk Bayrağı ile Kutladı
Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde 3 otel, 348 dükkan, 384 ofis yapımının devam ettiği inşa alanında görevli vinç operatörü, dev Türk bayrağını yaklaşık 35 metre yükseklikte taşıyıp dalgalandırdı. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile donatılan kentte vinç operatörünün çalışması da ilgi çekti.
