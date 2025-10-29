Haberler

Vinç Operatörü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Dev Türk Bayrağı ile Kutladı

Malatya'da devam eden çarşı projesinde görevli bir vinç operatörü, dev Türk bayrağını 35 metre yükseklikte dalgalandırarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü kutladı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

MALATYA'da yapımı devam eden çarşı projesinde görevli vinç operatörü, dev Türk bayrağını 35 metre yükseklikte dalgalandırıp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde 3 otel, 348 dükkan, 384 ofis yapımının devam ettiği inşa alanında görevli vinç operatörü, dev Türk bayrağını yaklaşık 35 metre yükseklikte taşıyıp dalgalandırdı. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile donatılan kentte vinç operatörünün çalışması da ilgi çekti.



