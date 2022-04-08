Vildan Atasever Hemşire Mine Rolüyle 'Kasaba Doktoru'nda…

Tanıtımları ile şimdiden ekranların yeni fenomeni olacağının sinyallerini veren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kasaba Doktoru' usta oyuncular ile genç ve yetenekli isimleri buluşturuyor. Yolları şehre uzak Özel Uluçınar Hastanesi'nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak dizinin başrol oyuncularından Vildan Atasever, 'Kasaba Doktoru'nda Mine Hemşire rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Disiplini ve ciddiyeti ile tanınan deneyimli bir hemşire olan Mine, Hakan Hoca'nın güvenini kazanabilmiş az sayıdaki insandan biridir. İş arkadaşlarına, ailesine, dostlarına güven veren bir karakter olan Mine, özünde yalnız bir insandır.

'Kasaba Doktoru'nun oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

'Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

Bültenler / Güncel