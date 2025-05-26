Vietnam ve Fransa'dan Yeni Dünya Gözlem Uydu Projesi

HANOİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Vietnam ve Fransa, ortaklaşa yeni bir Dünya gözlem uydusu geliştirme konusunda niyet beyanı imzaladı.

Vietnam hükümetinin basın ve iletişim ajansının pazartesi günü bildirdiğine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam'a ziyareti sırasında imzalanan anlaşma kapsamında Vietnam Bilim ve Teknoloji Akademisi, Fransa'nın Ulusal Uzay Çalışmaları Merkezi ve Airbus Defence & Space şirketinin işbirliği yapması öngörülüyor.

Projenin, uydu teknolojisini geliştirmeyi, personel yetiştirmeyi ve uzaktan algılama yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.