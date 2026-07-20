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Vietnam'da Yakalanan İnternet Dolandırıcılığı Çetesinin Lideri Çin'e İade Edildi

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Çin ve Vietnam kolluk kuvvetlerinin ortak sınır ötesi operasyonuyla, bilgisayar bilgi sistemlerini sabote eden büyük bir suç örgütünün lideri Pan, Vietnam'da yakalanarak Çin'e iade edildi. Şüpheli, sahte sitelerle kötü amaçlı yazılım yayarak kişisel bilgileri çalmakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında Çin'de de 11 kişi gözaltına alındı.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Bilgisayar bilgi sistemlerinin sabote edilmesine ilişkin büyük bir davanın baş şüphelisi, Vietnam ve Çin kolluk kuvvetlerinin ortak yürüttüğü sınır ötesi operasyonla yakalanarak Çin'e iade edildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre soyadının Pan olduğu açıklanan şüpheli, kullanıcıları sahte internet siteleri vasıtasıyla kötü amaçlı yazılım içeren programları indirmeye yönlendiren suç faaliyetlerine liderlik etmekle suçlanıyor. Söz konusu programlarla mağdurların bilgisayarlarını ele geçiren suçluların, kişisel bilgileri çalarak yasadışı yollardan kazanç sağladığı belirtiliyor.

Soruşturma, 2025 yılının temmuz ayında Çin'in doğusundaki Shandong eyaleti polis yetkilileri tarafından başlatılmıştı. Yetkililerin yürüttüğü koordineli operasyonlar sonucu, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı çok sayıda suç çetesi çökertilmiş, Pan ise 2025 yılının ağustos ayında yurtdışına kaçmıştı.

Pan'ın Çin polisi ve Çin'in Hanoi Büyükelçiliği'nin desteğiyle 4 Haziran'da Vietnam polisi tarafından tutuklandığını bildiren bakanlık, Çin polisinin de eş zamanlı operasyonlarla Guangdong ve Guangxi'de 11 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Vietnam'da yakalanan Pan, 6 Haziran'da Çin polisine bağlı özel bir birim tarafından Çin'e getirildi.

Davanın, Çin'in yurtdışına kaçan suçluları yakalama kararlılığını gösterdiğini belirten bakanlık, siber suçlarla mücadele amacıyla uluslararası kolluk kuvvetleri arasında işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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