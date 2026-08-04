Vietnam'dan Kuzey Koreli Askerler İçin Anıt

Vietnam'ın ülkede yaşamını yitiren Kuzey Koreli askerlerin anısına anıt inşa etmeyi ve askerlerin defnedildiği mezarlığı yenilemeyi planladığı bildirildi.

Vietnam ordusunun resmi yayın organı Halkın Ordusu Gazetesinin (People's Army Newspaper) haberine göre, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Kıdemli Korgeneral Nguyen Truong Thang, söz konusu projeyi görüşmek üzere pazartesi günü düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Bakanlık yetkililerinin katıldığı toplantıda, Kuzey Kore'nin Hanoi Büyükelçisi Ri Sung Guk ile Askeri Ataşe Albay Choe Kwang Il da hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı Thang, toplantıda yaptığı konuşmada, Vietnam'ın 1970'li yılların ortalarına kadar süren ulusal kurtuluş ve yeniden birleşme mücadelesi döneminde, Kuzey Kore de dahil olmak üzere, dost ülkelerden "yürekten destek" gördüğünü belirtti.

Vietnam hükümetinin, halkının ve silahlı kuvvetlerinin, savaş döneminde Kuzey Kore'nin sağladığı yardımları ve hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin fedakarlıklarını unutmadığını vurgulayan Thang, proje kapsamında ülkenin kuzeyindeki Bac Ninh vilayetinde yer alan mezarlığın yenilenmesi, bir anıt inşa edilmesi ve Vietnam'da yaşamını yitiren Kuzey Korelilere ait eserlerin sergilenmesinin planlandığını dile getirdi.

Kuzey Kore Büyükelçisi Ri de girişimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun korunmasına ve gelecek nesillerin tarihi bağlar konusunda eğitilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA