Vietnam, Güney Çin Denizi'nde Askeri Yapılaşmalarını Genişletiyor

Vietnam, Güney Çin Denizi'nde Askeri Yapılaşmalarını Genişletiyor
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Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde kontrol ettiği adacıklarda askeri amaçla yapılar inşa ettiği ve alanı genişlettiği iddia edildi. Son 6 ayda 0,78 km² genişleyen bölgedeki yeni yapılar arasında liman havuzları ve uçak pistleri bulunuyor.

Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde kontrol ettiği adacık ve resifleri kum dolgusuyla genişlettiği ve askeri amaçlı yapılar inşa ettiği ileri sürüldü.

Merkezi Pekin'de bulunan Güney Çin Denizi Araştırma Girişimi (SCSPI) adlı düşünce kuruluşu, X sosyal medya platformundan Spartly Adaları'nda yer alan 11 adacık ve resifteki yapılaşmaları gösterdiği iddia edilen uydu görüntülerini paylaştı.

Kuruluş, Vietnam'ın, kendi kontrolünde bulunan adacık ve resifleri son 6 ayda 0,78 kilometrekare genişlettiğini, Ekim 2021'den bu yana bölgeye toplam 8,5 kilometrekare yeni alan eklediğini iddia etti. Yapılaşmanın yalnızca alan genişletmeyle sınırlı kalmadığı vurgulanan paylaşımlarda liman havuzları, rıhtımlar ve uçak pistleri gibi askeri amaçlı kullanılabilecek yapıların ortaya çıktığına işaret edildi.

Paylaşımlarda, Barque Kanada Resifi'nde 3 bin metrelik bir uçak pistinin inşasının hazırlıklarının yapıldığı, Pearson, Tennent, Ladd ve South resiflerinde de uçak pisti kurulabilecek kıyı kordonları oluşturulduğu belirtildi.

Çin'in de daha önce Spratly Adaları'nda yapılaşma faaliyeti yürüttüğü, kendi kontrolündeki Fiery Cross, Mischief ve Subi resiflerinde 3 bin metreden uzun uçak pistleri inşa ettiği öne sürülmüştü.

Büyük boyutlu nakliye, elektronik istihbarat ve bombardıman uçaklarının iniş ve kalkış yapabildiği 3 bin metrelik ve daha uzun pistler, askeri açıdan kritik önem taşıyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Vietnam'ın yanı sıra Filipinler, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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