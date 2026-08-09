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İsrailli yedek asker için Vietnam'da suç duyurusu

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Belçika merkezli Hind Recep Vakfı, Vietnam'da tatil yapan İsrailli yedek asker Matan Jerafi'yi savaş suçları ve soykırım suçlamasıyla Vietnamlı yetkililere şikayet etti. Vakıf, Jerafi'nin Gazze ve Lübnan'da sivil altyapıyı tahrip ettiğini ve soykırımı teşvik ettiğini iddia etti.

Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Hind Rajab (Hind Recep) Vakfı, Vietnam'da tatil yapan İsrailli yedek asker Matan Jerafi hakkında savaş suçlarında ve soykırımda dahlinin olduğu gerekçesiyle ulusal yetkililere suç duyurusunda bulundu.

Hind Recep Vakfının açıklamasında, Vietnam'da tatil yapan Jerafi'nin İsrail ordusunun 769. Tugayı'nın 920. Piyade Taburu'na mensup ve aynı zamanda siyonist STK "Im Tirtzu"nun üst yöneticisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, Jerafi hakkında savaş suçlarında ve soykırımda dahlinin olduğu gerekçesiyle Vietnamlı yetkililere suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Jerafi'nin Aralık 2023-Ocak 2024 tarihlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc ve Magazi mülteci kamplarının, Gazze kentinin Şucaiyye ve Rimal mahalleleri dahil bölgedeki sivil altyapının tahribatı için yürütülen faaliyetlere katıldığına işaret edilen açıklamada, "Daha sonra Ekim ve Kasım 2024 tarihleri arasında Lübnan'ın güneyine sevk edilen Jerafi, burada da sivil altyapıyı tahribe devam etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Jerafi'nin eylemlerinin, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Roma Statüsü gibi anlaşmaların sivil altyapının tahribatına yönelik maddeleri uyarınca savaş suçu, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca da soykırım suçunu teşkil ettiği vurgulandı.

Jerafi'nin ayrıca Filistin halkının yerinden edilmesi, öldürülmesi ve aç bırakılmasını savunan ifadelerde bulunduğu belirtilerek, bunun da Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ve Roma Statüsü kapsamında soykırım işlemeye alenen teşvik niteliği taşıdığının altı çizildi.

Açıklamada, Vietnam'ın Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olduğuna, evrensel yargı yetkisi kapsamında topraklarında yer alan ve uluslararası ağır suçlar işlediklerinden şüphelenilen kişileri uyrukları ne olursa olsun soruşturma ve yargılama yükümlülüğünün bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hind Recep Vakfının Hukuk Direktörü Natacha Bracq, Jerafi'nin Filistinlilere yönelik soykırıma aktif katılımından sonra Vietnam halkının arasında tatil yapmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Vietnamlı yetkililere soruşturma başlatmaları için çağrıda bulundu.

Kaynak: AA
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