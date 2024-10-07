Vietnam'da bir evde 32 askerin toplu mezarına rastlandı
Vietnam'ın Gia Lai eyaletinde bir evin temelinde yapılan kazı çalışmaları sırasında 32 askere ait toplu mezar bulundu. Yetkililer bu kalıntıların Vietnam askerlerine ait olduğunu doğrulayarak, hangi savaşta öldüklerinin tespit edilmediğini açıkladı.
Vietnam VN Express haber sitesine göre; Gia Lai eyaletinde bir evin temelinde yürütülen kazı çalışmasında çok sayıda kemik parçası bulan ev sahibi, yetkililerle iletişime geçti. Gia Lai eyaleti askeri komutanlığı, toplu mezarda bulunan 32 insan kalıntısının Vietnam askerlerine ait olduğunu doğruladı ancak askerlerin hangi savaşta öldüğünün henüz tespit edilemediğini açıkladı.
BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN KAZI ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ
Bölgeye gönderilen inceleme ekibi ise evin temelinde kemik kalıntılarının yanı sıra düğme, matara, lastik ayakkabı tabanları ve mermi gibi savaş dönemine ait eşyalar buldu. İnceleme ekibi, bölgede yürütülen kazı çalışmalarını genişletti.