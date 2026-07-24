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Vietnam'da 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması

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Vietnam'da yeni sunulan yasa tasarısında 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya kullanımının kısıtlanması öngörülüyor.

Vietnam'da yeni sunulan yasa tasarısında 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya kullanımının kısıtlanması öngörülüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, parlamentoya çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik tasarı sunuldu.

Tasarıda, 16 yaş altındaki bireylerin ailelerinin izni olmadan içerik paylaşması, paylaşımlara yorum yapması ya da tepki vermesi kısıtlanıyor.

Tasarıya göre, hesaplar Vietnam'da kayıtlı bir telefon numarası ile teyit edilecek, ebeveynler ya da yasal vasiler çocuğun sosyal medyadaki eylemlerinden sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketlerinden de zararlı içerikleri takip ederek çocukların bunlara erişmelerinin engellenmesi isteniyor.

Kaynak: AA
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