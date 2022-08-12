Video: Türk Akademisyen: ABD'deki Ekonomik Gerileme ve Mali Hegemonya Diğer Ekonomiler İçin de Risk Oluşturuyor

İstanbul'daki Piri Reis Üniversitesi akademisyenlerinden Kaya Ardıç, ABD ekonomisindeki gerileme ve mali hegemonyanın dünya genelindeki diğer ekonomiler için de riskler doğurduğunu söyledi.

İstanbul'daki Piri Reis Üniversitesi akademisyenlerinden Kaya Ardıç, ABD ekonomisindeki gerileme ve mali hegemonyanın dünya genelindeki diğer ekonomiler için de riskler doğurduğunu söyledi.

Uluslararası ticaret üzerinde uzmanlaşmış bir akademisyen olan Ardıç, Xinhua'ya yaptığı açıklamada ABD'nin diğer ülkeleri de etkileyen bir resesyon yaşadığını ifade etti.

KAYA ARDIÇ, Piri Reis Üniversitesi:

"Ekonomilerde iki çeyrek üst üste daralma olduğunda buna teknik olarak resesyon diyoruz.

Jeopolitik riskler ön plana çıkıyor, enerji ve gıda fiyatlarındaki yüksek artış gelişmişiyle, ortasıyla, az gelişmişiyle bütün ekonomileri zora sokuyor. Dolayısıyla bu durumda iyimser olmak, ileriye dönük iyimser tahminler yapmak pek gerçekçi olmuyor.

Amerikan ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi, dolayısıyla orada birileri öksürdüğü zaman burada insanlar zatürre oluyor."

Ardıç, ABD'nin mali hegemonyasının diğer ekonomilere de darbe indirmesiyle birlikte ABD'ye büyük miktarlarda borcu olan ülkelerin de seslerini yükseltmeye başladığına dikkat çekiyor.

KAYA ARDIÇ, Piri Reis Üniversitesi:

"Dünyada da tabii ABD'nin hegemonyasına, daha doğrusu doların hegemonyasına karşı bir hassasiyet, bir duyarlılık var. Dünyanın dört bir yanından ülkeler konuşmaya, giderek daha fazla tepki göstermeye ve ABD'nin para politikasına karşı gerekli önlemleri almaya başladı.

Bu, ABD politikasına karşı bir tepki. Ellerinde trilyonlarca ABD bonosu var ve 'eğer biz onları satarsak dünyada kıyamet kopar' şeklinde ufak bir sinyal gönderiyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.