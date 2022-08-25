(VİDEO-GRAFİK) Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt Güncel Haberler Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratarak 26 Ağustos 1071'de tarihin en önemli zaferlerinden birini kazanan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, bu zaferle Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin önünü açtı. Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratarak 26 Ağustos 1071'de tarihin en önemli zaferlerinden birini kazanan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, bu zaferle Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin önünü açtı. Güncel Kaynak: AA / Ferhan Kanca Sultan Alparslan Selçuklu Devleti Malazgirt Güncel Haberler

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