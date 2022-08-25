(VİDEO-GRAFİK) Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer: Malazgirt
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Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratarak 26 Ağustos 1071'de tarihin en önemli zaferlerinden birini kazanan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, bu zaferle Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin önünü açtı.
Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratarak 26 Ağustos 1071'de tarihin en önemli zaferlerinden birini kazanan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, bu zaferle Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin önünü açtı.
Kaynak: AA / Ferhan Kanca - Güncel