Video: Çin'in Tibet Bölgesi, Çevre Açısından Hala Dünyanın En İyi Bölgelerinden Biri - Haberler

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Video: Çin'in Tibet Bölgesi, Çevre Açısından Hala Dünyanın En İyi Bölgelerinden Biri

Video: Çin'in Tibet Bölgesi, Çevre Açısından Hala Dünyanın En İyi Bölgelerinden Biri

Haziran'da yayımlanan bir rapora göre, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi, 2021 yılında yerel biyoçeşitlilik ve ekosistemlerini istikrarlı şekilde koruyarak çevre açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak kaldı.

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Haziran'da yayımlanan bir rapora göre, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi, 2021 yılında yerel biyoçeşitlilik ve ekosistemlerini istikrarlı şekilde koruyarak çevre açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak kaldı.

Rapora göre Tibet'teki önemli nehir ve göllerin su kalitesi geçen yıl boyunca genel olarak iyi durumda olmayı sürdürdü. Bölgesel Ekoloji ve Çevre Departmanı tarafından yayımlanan raporda, Yarlung Zangbo Nehri ve Lhasa Nehri gibi nehirlerdeki yüzey suyunun II. Sınıf olarak ölçüldüğü ve Everest (Qomolangma) Dağı altındaki Rongbuk Nehri'ndeyse değerin I. Sınıfa ulaştığı belirtildi.

Tibet son yıllarda ekolojinin korunması ve eski haline getirilmesi konusunda kayda değer başarılar elde etti. Departmanın Direktör Yardımcısı Shui Yanping; Tibet'in, "Asya'nın Su Kulesi"nin ekolojik işlevini geliştirmek amacıyla 33 önemli nehri içeren bir nehir kaynak sisteminin korunmasını güçlendirdiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet su Güncel Haberler

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