Video: Beyrut Limanı'ndaki Hasarlı Siloların Kuzey Bölümü Tamamen Çöktü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan siloların kuzey bölümünü Salı günü tamamen çökerek dev bir toz bulutuna neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan siloların kuzey bölümünü Salı günü tamamen çökerek dev bir toz bulutuna neden oldu.

Çevre Bakanı Nasır Yasin, yayılan toz karşısında liman yakınında yaşayan kent sakinlerine maske takmaları çağrısında bulundu.

Yasin; bakanlığın, siloların güney bölümünde çalışmalara başlamadan önce liman ve çevresindeki alan için tam bir çevresel değerlendirme yapacağını sözlerine ekledi.

NASIR YASİN, Lübnan Çevre Bakanı:

"Bugün sonuçlar henüz çıkmadı, ancak geçmişte yapılan testlerde siloların çökmesinden sonra hava kalitesinin tehlikeli olmadığı ortaya çıktı. Jeneratörler yüzünden kentte var olan hava kirliliğine benzer değerlere ulaşıldı. Ancak mantar örneklerini test etmek üzere yapılan ve günlerce süren testlerde bu tahılda büyük miktarda mantar olduğu bulundu. Bu yüzden sorunu çözmeye başlamadan önce bu yerde doğru bir çevresel değerlendirme yapmak ve genel güvenlik durumu hakkında bilgi sahibi olmak istediğimizi söyledik."

Silolar, Ağustos 2020'deki patlamalarda ağır hasar almıştı.

Silolar, içlerinde depolanan 800 ton tahılın fermantasyona uğraması nedeniyle ortaya çıkan bir yangından sonra geçtiğimiz haftalarda kademeli olarak çökmeye başlamıştı.

Siloların güneydeki diğer yarısıysa hala ayakta duruyor ve hükümet bu kısmın sağlamlaştırılması konusunda çalışmalarda bulunmayı planlıyor.

4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen iki büyük patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 6.000'den fazla kişi yaralanmış ve kentin büyük bir bölümü hasara uğramıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.