VGM 2026-2027 yükseköğrenim bursu sonuçlarını vgm.gov.tr'de erişime açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026–2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu başvuru sonuçlarını vgm.gov.tr adresinden erişime açtı. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belge tamamlama ve hesap açılış işlemlerinin ardından ödemeleri aralık ayında Bölge Müdürlüklerince yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026–2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları açıklandı.
VGM'den yapılan açıklamaya göre, 2026–2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları, Genel Müdürlük tarafından 22-31 Ekim tarihleri arasında elektronik ortamda alındı.
Sonuçlar, vgm.gov.tr adresinden erişime açıldı. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belge tamamlama ve hesap açılış işlemlerinin ardından burs ödemeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.
Burs ödeme ve takip işlemleri, öğrencilerin üniversitelerinin bulunduğu illerden sorumlu Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilecek.