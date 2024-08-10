Üye Girişi
Haberler

Vezirköprü Kültür Sanat Doğa ve Turizm Festivali Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Vezirköprü Kültür Sanat Doğa ve Turizm festivalinin açılış korteji gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve halkın katılımıyla yapılan yürüyüşte festivalin programı hakkında bilgi verildi. Festival kapsamında yarın Kunduz mevkisinde düzenlenecek olan geleneksel yağlı pehlivan güreşlerine tüm halk davet edildi.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Vezirköprü Kültür Sanat Doğa ve Turizm festivalinin açılış korteji gerçekleştirildi.

Vezirköprü Çamlık Parkı'ndan başlayıp, Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda son bulan yürüyüşte protokol üyeleri davul zurna eşliğinde halkı selamladı.

18. Vezirköprü Kültür Sanat Doğa ve Turizm Festivali kapsamında yarın Kunduz mevkisindeki festival alanında 32'si başpehlivan olmak üzere 600 pehlivanın katılacağı geleneksel yağlı pehlivan güreşleri düzenlenecek.

İki altın kemer sahibi Kunduz güreş ağası Halil İbrahim Çiçek "Yarın düzenlenecek olan Geleneksel Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşlerine tüm halkımız ve güreş severleri bekliyoruz" dedi.

Düzenlenen kortej yürüyüşüne Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Kunduz güreş ağası Halil İbrahim Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve Kunduz Güreşleri için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen güreş ağaları, güreşçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Festival Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması! Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu! Türkiye-Brezilya maç özeti nedir? A Milli Kadın Voleybol takımı maçları hangi kanalda? Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında ve nereli? Ferdi Kadıoğlu'nun futbol kariyeri… Zaha hangi takıma transfer olacak? Wilfried Zaha'nın yeni takımı hangisi? Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Türkiye-Brezilya maçı bitti mi, kaç kaç? Türkiye-Brezilya voleybol maç özeti! CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya Beyza Arıcı kimdir, kaç yaşında? Beyza Arıcı boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri... MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi?
title