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Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya'ya veda yemeği düzenlendi

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Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına atanan Binbaşı Ümit Çetinkaya için Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda veda yemeği düzenlendi. Yemeğe ilçe yöneticileri ve davetliler katıldı.

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atanan Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya için veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen yemeğe Kaymakam Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir ile kurum ve kuruluşların müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Kaymakam Kaya, 2019'dan bu yana Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Çetinkaya'ya bugüne kadar verdiği hizmet dolayısıyla plaket verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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