Vezirköprü'de Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Veda Programı Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üniversiteyi kazanan öğrenciler için "Güle Güle Üniversiteliler" programı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Butik Otel'de düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile okul müdürleri ve üniversiteyi kazanan öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kaya, tüm öğrencileri tebrik ederek, "Her biriniz farklı illerdeki üniversitelerde eğitim alacaksınız. Mezun olduktan sonra ülkemizin çeşitli yerlerinde hizmet edeceksiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda bizler burada, yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gül ise üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrencilerle birlikte onları yetiştiren ailelerini de tebrik ederek, "Eğitim öğretim sürecinizi tamamladıktan sonra ülkemizin farklı bölgelerinde görev yapacak, Vezirköprü'nün gönül elçileri olacaksınız. Gittiğiniz üniversitelere güle güle gidin. Umuyorum ki bir gün sizleri ilçemizde eğitimci olarak karşılarız." ifadelerini kullandı.

Özata da Vezirköprü'de eğitimi yakından takip eden ve her zaman destek veren Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül'e teşekkür ederek, "Bu tür bir programı geçtiğimiz yıl da düzenlemiştik. Bu yıl tekrar ediyoruz. Amacımız bunu her yıl gerçekleştirmek." diye konuştu.