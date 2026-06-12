Vezirköprü'de 'Silvikültür Uygulamaları Eğitimi' düzenlendi

Vezirköprü ilçesinde "Silvikültür Uygulamaları Eğitimi" gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanlığınca Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner başkanlığında düzenlenen eğitim programında, teknik personele ormanların bakımı ve gençleştirilmesine yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde gençlik, sıklık, kültür ve meşcere bakımı, ilk aralama, ışık, tohumlama, boşaltma ve hazırlık kesimi konuları ele alındı.

Programda ayrıca doğal ve suni gençleştirme, toprak işleme ve rehabilitasyon çalışmaları sahada uygulamalı olarak anlatıldı.

Programa Silvikültür Daire Başkanı Dr. Mehmet Rıdvan Çörtü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bora İmal, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Başmühendisi Turgay Ezen, Silvikültür Dairesi Başkanlığı şube mühendisleri ile emekli orman mühendisi Orhan Yazıcı eğitici olarak katıldı.

Eğitim çalışmalarını Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Keskin, şube müdürleri, işletme müdürleri ve teknik personel takip etti.