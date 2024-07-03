Vezirköprü'de Kadın Muhtar Belediye Başkanından Destek İstedi

Vezirköprü'de, Özesentepe Mahallesi'nin kadın muhtarı Şerife Ak, Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret ederek, sorunların çözümü için destek istedi.

Belediye Başkanı Gül, Vezirköprü'nün 161 mahallesi bulunduğunu, ilçenin tek kadın muhtarının ise Şerife Ak olduğunu belirterek, "Muhtarımızın sorunlarını dinledim. Öncelik sırasına göre sorunların çözümü için gerekli birimlere talimat verdim. Bu makamlar sorun dinlemek ve çözmek için var. Muhtarlarımıza destek olacağız." dedi.

Ak da ziyarette mahallesinin yol sorununu dile getirdiğini anlatarak, "Köy konağı ve muhtarlık ofisi yapılması talebinde de bulundum. Seçimden önce seçmenlerime bulunduğum vaatleri hayata geçirmek için yetkili makamlarla sürekli temas halindeyim. Belediye Başkanımızın ilgisinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.