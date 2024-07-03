Üye Girişi
Haberler

Vezirköprü'de Kadın Muhtar Belediye Başkanından Destek İstedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü'de Özesentepe Mahallesi'nin kadın muhtarı Şerife Ak, Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret ederek, sorunların çözümü için destek istedi. Başkan Gül, muhtarın sorunlarını dinledi ve çözüm için gerekli talimatları verdi.

Vezirköprü'de, Özesentepe Mahallesi'nin kadın muhtarı Şerife Ak, Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret ederek, sorunların çözümü için destek istedi.

Belediye Başkanı Gül, Vezirköprü'nün 161 mahallesi bulunduğunu, ilçenin tek kadın muhtarının ise Şerife Ak olduğunu belirterek, "Muhtarımızın sorunlarını dinledim. Öncelik sırasına göre sorunların çözümü için gerekli birimlere talimat verdim. Bu makamlar sorun dinlemek ve çözmek için var. Muhtarlarımıza destek olacağız." dedi.

Ak da ziyarette mahallesinin yol sorununu dile getirdiğini anlatarak, "Köy konağı ve muhtarlık ofisi yapılması talebinde de bulundum. Seçimden önce seçmenlerime bulunduğum vaatleri hayata geçirmek için yetkili makamlarla sürekli temas halindeyim. Belediye Başkanımızın ilgisinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Murat Gül Politika Güncel Haberler

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Bakmadan Geçme

Merih Demiral ne yaptı? Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral ne işareti yaptı? Bozkurt işareti neden yapılır? Bozkurt işareti ne anlama gelir, neyi ifade eder? UEFA, Merih Demiral'a neden soruşturma başlattı? Merih Demiral "Bozkurt" işareti anlamı nedir? Merih Demiral ceza alacak mı? Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı? Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?
Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor

Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title