Vezirköprü'de İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle Mehmet Paşa İlkokulunda tören düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya yaptı.

Kaya, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek eğitimin birey ve toplum gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerin sergilendiği programda, ilçe protokolü tarafından yeni eğitim öğretim yılını simgeleyen ders zili çalındı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Törene, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, Nüfus Müdürü Halis Bilen, İlçe Tapu Müdürü Nurettin Cömert, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.