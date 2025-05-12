Vezirköprü'de Filistin ve Doğu Türkistan’a Destek İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Filistin ve Doğu Türkistan'a destek vermek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Vezirköprü'deki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliğiyle organize edilen ve Cumhuriyet Meydanı'nda açılan hayır çarşısında elde edilecek gelirin tamamının Filistin ve Doğu Türkistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Açılışta konuşan AK Parti Mardin Milletvekili, FarukKılıç: ,

"Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadığımız ve oradaki kardeşlerimize destek olmak için çabaladığımızı görmek ne mutlu bize. Bu programla gerçekleşecek desteklerimizi ve hayrımızı Allah kabul eylesin" diye konuştu

Programa, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hayır çarşısı, 16 Mayıs'a kadar açık olacak.