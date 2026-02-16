Vezirköprü'de ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ramazan ayı öncesinde ilçe merkezindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, camilerin iç bölümleri, avluları, abdesthaneleri ve çevresini temizliyor.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Gül, ramazan ayının manevi atmosferine uygun hazırlıklar yaptıklarını belirterek, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve ferah ortamlarda gerçekleştirmesini amaçladıklarını ifade etti.

Temizlik çalışmalarının ramazan ayı boyunca ihtiyaç duyulan camilerde sürdürüleceği bildirildi.