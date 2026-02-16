Haberler

Vezirköprü'de ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapıldı

Vezirköprü'de ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vezirköprü ilçesinde ramazan öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Murat Gül, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve ferah ortamlarda gerçekleştirmesini hedefliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ramazan ayı öncesinde ilçe merkezindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, camilerin iç bölümleri, avluları, abdesthaneleri ve çevresini temizliyor.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Gül, ramazan ayının manevi atmosferine uygun hazırlıklar yaptıklarını belirterek, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve ferah ortamlarda gerçekleştirmesini amaçladıklarını ifade etti.

Temizlik çalışmalarının ramazan ayı boyunca ihtiyaç duyulan camilerde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?