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Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta personele olası yangın durumunda yapılması gerekenler anlatıldı ve uygulamalı olarak gösterildi.

Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin bahçesindeki tatbikatta, personele olası yangında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Tatbikatta senaryo gereği siren çalındı, hastane personeli binayı boşaltıp toplanma alanında toplandı. Ekipler, yaralanan kişiler için kurtarma operasyonu düzenledi.

Tatbikatta yakıt, ahşap ve plastik gibi yanan cisimlere nasıl müdahale edileceği de uygulamalı olarak gösterildi.

Merkezin başhekimi Fuat Kaplan, olabilecek afet ve acil durumlarda hazırlıklı olunmasının önem taşıdığını belirterek, "Bu sebeple merkezimizde belirli aralıklarla afet ve acil eylem tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Güvenliğimiz için her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Oldukça başarılı ve öğretici geçen tatbikatta görev alan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Alper Çoruh da günlük yaşamda her bireyin başına gelebilecek doğal afetler ile yangınlarda soğukkanlı olup ilk müdahalenin yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Vezirköprü İtfaiye Amirliği olarak kurumlarımızdan gelen teklifler doğrultusunda yangınlarda alınacak önlemler ve müdahale konusunda teorik ve uygulamalı bilgi veriyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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