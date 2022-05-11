Veterinere cinsel saldırı davasında dosya, mütalaa için savcıda

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin yanında çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu, yardımcısı Serkan Korkmaz'ın Bilgili'ye yardım ettiği ve jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'un da suç delillerini yok ettiği suçlamasıyla yargılandıkları davada dosya, mütalaa hazırlaması için savcıya gönderildi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

Duruşmanın ardından salondan bir kişi, sanıklara yönelik olarak 'Tecavüzcüsünüz' diye bağırdı. Mahkeme başkanının, bu kişinin tespit edilerek sonraki duruşmaya alınmamasının sağlanmasını istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Polisin kimlik tespiti yapmak istemesine direnen bir grup kadın, uzun süre mahkeme önünde ayrılmadı. Slogan atan grup, daha sonra polis tarafından ikna edilerek, adliye dışına çıkarıldı.