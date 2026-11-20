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Devlet Sanatçısı, piyanist ve eğitimci Verda Erman, Sevda-Cenap And Müzik Vakfının 2026 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görüldü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Vakfın kurucularından Cevza And Başman'ın anısını yaşatmak amacıyla 1988'de oluşturulan ödül, Türkiye'de çok sesli müziğin tanınmasına, benimsenmesine ve gelişmesine katkıda bulunan kişi ya da kurumlara her yıl 6 Aralık'ta veriliyor.

Vakfın yönetim ve danışma kurulu, bu yıl Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'nın 2014'te yaşamını yitiren devlet sanatçısı, piyanist ve eğitimci Verda Erman'a verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Kararda, Erman'ın Türkiye'nin çok sesli müzik birikimini uluslararası konserlerde temsil etmesi, Türk bestecilerin eserlerinin ilk seslendirmeleri ve kayıtlarıyla bu eserlerin korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağlaması ve deneyimini genç müzisyenlere aktarması etkili oldu.

Erman adına düzenlenecek ödül töreni, 6 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Ankara'nın Kavaklıdere semtindeki tarihi And Evi'nde yapılacak.

Bu kapsamda sanatçının yaşamını ve çok sesli müziğe katkılarını belgeleyen bir anı kitabı hazırlanacak.

Kitap, bir sonraki ödül töreninde sanatseverlere sunulacak, ayrıca Vakıf Verda Erman adına bir burs oluşturacak.

İlk konserini 9 yaşında verdi

İstanbul'da 1944'te doğan ve ilk konserini 9 yaşında veren Erman, 1957'de "Harika Çocuk Yasası" kapsamında Fransa'ya gönderildi. Paris Konservatuvarının yüksek piyano bölümünü 14 yaşında birincilik ödülüyle bitiren sanatçı, 1965'te Montreal'deki Kanada Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik, 1967'de Napoli'deki Alfredo Casella Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının solisti olarak Avrupa turnelerine katılan Erman, 1971'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Verda Erman, kariyeri boyunca başta hocası Ulvi Cemal Erkin olmak üzere Ahmed Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey ve Muammer Sun gibi Türk müziğinin öncü bestecilerinin eserlerini konserlerinde seslendirdi ve kayıt altına aldı. Ayrıca Brahms, Schubert, Beethoven, Chopin, Haydn, Berg, Debussy'nin eserlerini de kaydetti.

İdil Biret ile Türkiye'de iki piyano repertuvarının önemli eserlerini birlikte seslendiren Erman, CSO, Andre Navarra, Ayla Erduran ve Suna Kan gibi sanatçılarla oda müziği çalışmaları gerçekleştirdi, Türkiye'deki birçok yarışmada jüri üyesi olarak yer aldı.

1974'teki Şili turnesinde tanıştığı Rene Zapata ile evlendi ve hayatını Paris'te sürdürdü. 21 Temmuz 2014'te Paris'teki evinde, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Naaşı Paris'te toprağa verildi.???????

Kaynak: AA