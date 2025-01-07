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Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkilerini kesti

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Venezuela ve Paraguay, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Paraguay hükümeti, Venezuela'nın Asuncion büyükelçisi ve diplomatik personelinden ülkeyi 48 saat içinde terk etmelerini istedi.

Paraguay'ın, Gonzalez'i 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçiminin galibi olarak tanıdığını açıklamasının ardından Venezuela, bu ülke ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI GİL'DEN AÇIKLAMA

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, " Venezuela, Paraguay'ın açıklamalarını kategorik olarak reddediyor. Paraguay'daki gibi hükümetlerin dış politikalarını yabancı güçlerin çıkarlarına tabi kılmaya devam etmeleri üzüntü verici. Demokratik ilkeleri ve özgür halkların iradesini baltalayan bu tür gündemleri desteklemiyoruz. Venezuela, Paraguay ile diplomatik ilişkilerini kesme ve o ülkedeki akredite olan diplomatik personelini derhal geri çekme kararı aldı." dedi.

PARAGUAY DA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Paraguay hükümeti de açıklamasında, Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu. Hükümet, Venezuela'nın Asuncion büyükelçisi ve diplomatik personelinden ülkeyi 48 saat içinde terk etmelerini istedi.

Açıklamada, "Paraguay, Venezuela halkının demokrasi içinde, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, temel özgürlüklerine ve güvencelerine mutlak saygı gösterilerek yaşama hakkına verdiği kesin desteğini bir kez daha teyit eder" ifadesine yer verildi. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Gonzalez ile kısa süre önce yaptığı telefon konuşmasında, ülkesinin desteğini ifade etmiş ve kendisini 28 Temmuz seçimlerinin galibi olarak gördüklerini söylemişti.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti. Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkilerini kesti
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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