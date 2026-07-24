Haberler

Venezuela, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararını BM'ye bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) "kesin ve geri dönülemez" şekilde çekilme kararını iletti.

Venezuela, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) "kesin ve geri dönülemez" şekilde çekilme kararını iletti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in talimatıyla UCM ile ilgili önemli bir karar aldıklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'e Venezuela'nın UCM'nin kurucu sözleşmesi Roma Statüsü'nden ve Statü'nün 127. maddesi uyarınca UCM'den "kesin ve geri dönülemez" şekilde çekilme kararını ilettiğini vurgulayan Plasencia, UCM'nin faaliyetlerini eleştirdi.

Plasencia, şunları kaydetti:

" Venezuela, mahkemenin faaliyetlerinin, Küresel Güney'in zararına olacak şekilde çalışmalarını orantısız bir biçimde Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yoğunlaştıran, kanıtlanmış bir coğrafi yanlılığa yanıt verdiğini düşünmektedir. Bu yapı, uluslararası adaletin, hakkaniyetle uygulanmaktan uzak, halklar arasındaki eşitsizlikleri derinleştirmek ve onların kendi kaderini tayin ile egemenlik haklarını tanımamak için araçsallaştırıldığını ortaya koymaktadır."

Plasencia, UCM'nin mekanizmalarını adalet ve koruduğunu iddia ettiği halklar yerine farklı çıkarların hizmetine sunduğunu savunarak, "Bu nedenle, Venezuela halkına yönelik zulmü sürdüren ve uluslararası adaletin gidermesi gereken eşitsizlikleri ağırlaştıran bu 'hukuki savaş' boyutunu reddediyoruz. Halkların egemenliğine ve kendi kaderini tayin hakkına saygılı, gerçekten adil bir adalet anlayışına olan bağlılığımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya alarma geçti: Korkunç salgında bilanço ağırlaşıyor

İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi

Avrupa ülkesi günlerdir felaketi yaşıyor! Görüntüler vahim
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme