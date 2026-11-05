Venezuela ordusu ABD desteğiyle ELN kampını vurdu, 23 üye etkisiz hale getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Venezuela ordusu, ABD'nin istihbarat ve İHA teknolojisi desteğiyle düzenlenen ortak operasyon kapsamında Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde terör örgütü ELN'ye ait stratejik bir kampı havadan bombaladı.

Ulusal basındaki habere göre, ekim sonunda Kolombiya sınırındaki Pedro Camejo kasabasına bağlı Buena Vista del Meta bölgesinde, ELN'ye ait stratejik bir kampa operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 ELN üyesi etkisiz hale getirildi.

Vurulan kampın, "örgütün kokain sevkiyatı ve lojistik koordinasyonu için kullandığı kilit bir merkez olduğu" değerlendiriliyor.

Basındaki haberlere göre, söz konusu operasyon, uzun süredir gergin olan Washington-Caracas ilişkilerinde, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda nadir görülen işbirliğine işaret ediyor.

Uzmanlar ve insan hakları savunucularına göre, bu operasyon, Venezuela ordusunun sınır bölgesindeki Kolombiyalı silahlı gruplara yönelik uzun yıllardır izlediği politikanın değişebileceğini gösteriyor.

Kaynak: AA