Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi seçimleri dünyanın gözü önünde denetleyecek

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KARAKAS, 30 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yenilenen Ulusal Seçim Konseyi'nin yeni seçimleri "tüm dünyanın gözü önünde" denetleyeceğini duyurdu.

Rodriguez perşembe günkü ulusa sesleniş konuşmasında, Anayasa'nın öngördüğü tüm seçimlerin, seçim sürecinin bir sorun kaynağına dönüşmesini veya "artık kimsenin istemediği çatışma dönemlerinin" yeniden yaşanmasını önleyecek tedbirler altında düzenleneceğini söyledi.

Rodriguez, "Tüm siyasi güçler için adil katılımın gerçek koşullarını" sağlamayı hedeflediklerini belirterek, seçimleri bölünmeleri derinleştirmek yerine görüş ayrılıklarını çözüme kavuşturma aracı haline getirmek istediklerini vurguladı.

Rodriguez ayrıca, özelleştirilebilecek veya eski sahiplerine iade edilebilecek devlet mülkiyetindeki "asli olmayan varlıkların" gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua