Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi seçimleri dünyanın gözü önünde denetleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi seçimleri dünyanın gözü önünde denetleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yenilenen Ulusal Seçim Konseyi'nin yeni seçimleri 'tüm dünyanın gözü önünde' denetleyeceğini açıkladı. Rodriguez, seçimlerin çatışmayı önleyecek tedbirlerle ve adil katılım koşullarıyla yapılacağını belirtti.

KARAKAS, 30 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yenilenen Ulusal Seçim Konseyi'nin yeni seçimleri "tüm dünyanın gözü önünde" denetleyeceğini duyurdu.

Rodriguez perşembe günkü ulusa sesleniş konuşmasında, Anayasa'nın öngördüğü tüm seçimlerin, seçim sürecinin bir sorun kaynağına dönüşmesini veya "artık kimsenin istemediği çatışma dönemlerinin" yeniden yaşanmasını önleyecek tedbirler altında düzenleneceğini söyledi.

Rodriguez, "Tüm siyasi güçler için adil katılımın gerçek koşullarını" sağlamayı hedeflediklerini belirterek, seçimleri bölünmeleri derinleştirmek yerine görüş ayrılıklarını çözüme kavuşturma aracı haline getirmek istediklerini vurguladı.

Rodriguez ayrıca, özelleştirilebilecek veya eski sahiplerine iade edilebilecek devlet mülkiyetindeki "asli olmayan varlıkların" gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ne yaptın sen Mert? Fener taraftarı ağzına geleni sayıyor
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı