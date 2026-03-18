Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'i görevden aldığını duyurdu.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, 12 yıldır Savunma Bakanlığı görevini yürüten Lopez'e teşekkür etti.

Görevden alınan Lopez'e yeni vazifeler verileceğini aktaran Rodriguez, şunları söyledi:

"Vatanımıza olan sadakati ve uzun yıllar boyunca ülkemizin savunmasında 'birinci asker' olarak üstlendiği görevler nedeniyle Orgeneral Vladimir Padrino Lopez'e şükranlarımızı sunarız. Kendisine tevdi edilecek yeni sorumlulukları da aynı kararlılık, onur ve bağlılıkla yerine getireceğine olan inancımız tamdır."

Rodriguez, görevden alınan Lopez'in yerine General Gustavo Gonzalez Lopez'in Savunma Bakanı olarak atandığını açıkladı.

Yeni Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez kimdir?

6 Ocak'tan bu yana Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Genel Komutanlığı görevini yürüten Gonzalez Lopez, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e yakınlığıyla biliniyor.

Ülkedeki istihbarat alanının en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkan Gonzalez Lopez, 2014-2018 yılları arasında Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) Direktörlüğü görevini üstlendi.

Gonzalez Lopez ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlığı bünyesinde iç güvenlikten sorumlu görevlerde bulundu ve Bolivarcı Ulusal Milis Gücü Genel Komutanlığı görevini de yürüttü.