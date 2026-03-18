Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'i görevden alarak, yerine General Gustavo Gonzalez Lopez'i atadı. Lopez'e yeni görevler verileceği bildirildi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, 12 yıldır Savunma Bakanlığı görevini yürüten Lopez'e teşekkür etti.

Görevden alınan Lopez'e yeni vazifeler verileceğini aktaran Rodriguez, şunları söyledi:

"Vatanımıza olan sadakati ve uzun yıllar boyunca ülkemizin savunmasında 'birinci asker' olarak üstlendiği görevler nedeniyle Orgeneral Vladimir Padrino Lopez'e şükranlarımızı sunarız. Kendisine tevdi edilecek yeni sorumlulukları da aynı kararlılık, onur ve bağlılıkla yerine getireceğine olan inancımız tamdır."

Rodriguez, görevden alınan Lopez'in yerine General Gustavo Gonzalez Lopez'in Savunma Bakanı olarak atandığını açıkladı.

Yeni Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez kimdir?

6 Ocak'tan bu yana Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Genel Komutanlığı görevini yürüten Gonzalez Lopez, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e yakınlığıyla biliniyor.

Ülkedeki istihbarat alanının en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkan Gonzalez Lopez, 2014-2018 yılları arasında Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) Direktörlüğü görevini üstlendi.

Gonzalez Lopez ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlığı bünyesinde iç güvenlikten sorumlu görevlerde bulundu ve Bolivarcı Ulusal Milis Gücü Genel Komutanlığı görevini de yürüttü.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon