Venezuelalı depremzedeler yaşadıkları korkuyu AA'ya anlattı Açıklaması

Peş peşe iki büyük depremin meydana geldiği Venezuela'da vatandaşlar, deprem anında yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Venezuelalı depremzedeler, yaşadıkları korku ve paniği AA muhabirine anlattı.

Caracas halkı, geceyi meydanlarda endişe içinde geçirirken arama kurtarma ekipleri de enkazlarda çalışmalarını sürdürdü.

Los Palos Grandes bölgesinde yaşayan Mary isimli depremzede, depremde dairesinde mahsur kaldığını belirterek, "Kapı üzerime kapandı ve dışarı çıkamadım." ifadesini kullandı.

Kaçmayı başardıktan sonra kızının yere düştüğünü ve panik içinde kaçmaya çalışan insanların kızını yaraladığını anlatan Mary, yakınlardaki 13 katlı bir binanın yıkıldığına da şahit olduğunu dile getirdi.

Mary, "Bir binanın gözlerinizin önünde yerle bir olduğunu görmek şok edici." dedi.

"Ailem için endişeliyim"

20 yaşındaki Yaser Ramirez de sarsıntı başladığında sokakta olduğunu, önce ağır yüklü bir kamyon geçtiğini sandığını ancak daha sonra binaların yıkılmasıyla bunun deprem olduğunu anladığını söyledi.

Ramirez, "İnsanlar koşuyordu, caddenin ortasında durdular çünkü onlara bunu yapmaları söylendi." diye konuştu.

Aile apartmanlarının ağır hasar aldığını aktaran Ramirez, "Henüz uyuyamadım çünkü ailem için endişeliyim." dedi.

Oturduğu 14 katlı apartmandan kaçan Euniz Aria ise "Bu korkunç bir deneyimdi. Tek yapabildiğim anahtarlarımı alıp olabildiğince hızlı evi terk etmekti. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem." ifadelerini kullandı.

Aria, halihazırda bölgede sağlık şartlarının çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Pamuk bile yok." diye konuştu.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA